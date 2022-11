Dode vrouw op straat in Breda is niet omgekomen door misdrijf

Op de Brusselstraat in Breda is maandagmiddag een dode vrouw gevonden. De vrouw is niet om het leven gekomen door een misdrijf, dat concludeert de politie na onderzoek.

Lobke Kapteijns Geschreven door

De dode vrouw werd gevonden door een voorbijganger en lag op de openbare weg, bij een parkeerplaats. Voor de vrouw werd nog medische hulp ingeschakeld, maar dat mocht niet baten. De politie hield in eerste instantie alle scenario's open. Uit onderzoek is nu gebleken dat de vrouw niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

Wachten op privacy instellingen...