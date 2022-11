Politie doet onderzoek naar dode op straat in Breda

In Breda is maandagmiddag een dode gevonden op de Brusselstraat. Dat meldt de politie.

Er is nog medische hulp ingeroepen maar dat mocht niet baten. Het is nog niet duidelijk waaraan de persoon overleden is.

"We doen daarom onderzoek en houden hierbij alle scenario's open", zo meldt de politie op Twitter.

De persoon is gevonden door een voorbijganger en ligt op de openbare weg, bij een parkeerplaats. Er zijn veel mensen op de been.

De politie maakt vanwege de privacy nog niet bekend of het om een man of vrouw gaat. zij wil eerst nabestaanden inlichten.

