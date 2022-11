FC Eindhoven wint vlak voor tijd en Jong PSV gaat thuis onderuit

FC Eindhoven heeft de vierde plaats behouden in de Keuken Kampioen Divisie dankzij een nipte zege op hekkensluiter Jong FC Utrecht. In de slotfase wisten de Eindhovenaren te scoren en zo de zege veilig te stellen. Jong PSV gaf de wedstrijd juist vlak voor tijd uit handen.

FC Utrecht - FC Eindhoven 0-1

Charles-Andreas Brym maakte in de 81e minuut de enige en winnende goal voor de Eindhovense club die door de zege op 26 punten uit veertien wedstrijden kwam.

FC Eindhoven was niet op zijn best in Utrecht en leek lange tijd op nieuw puntenverlies af te koersen. Trainer Rob Penders wisselde in de rust zo'n beetje zijn hele middenveld, maar dat had niet direct effect. Na de late goal van Brym eindigde FC Eindhoven ook nog eens met tien man. Drie minuten in blessuretijd kreeg Collin Seedorf zijn tweede gele kaart waarna hij met rood van het veld af moest.

Jong PSV - Almere City FC 0-1

Waar FC Eindhoven de drie punten mee naar huis mocht nemen, gold dat niet voor Jong PSV. Tien minuten voor tijd scoorde Ilias Alhaft voor Almere City FC de 0-1 op de Herdgang. Daar bleef het bij waardoor de Eindhovense beloften naar een veertiende plek op de ranglijst zakken.