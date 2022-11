Acht jaar na de MH17-ramp komt vandaag de uitspraak

Na jaren van onderzoek en juridische procedures is donderdag de uitspraak in het MH17-proces. Tegen de vier mannen die verantwoordelijk worden gehouden voor het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne, ruim acht jaar geleden, is een levenslange gevangenisstraf geëist. Bij de vliegramp kwamen alle inzittenden om het leven: 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Onder hen 50 Brabanders.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines was op 17 juli 2014 onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur. Vanwege overboeking en omdat passagiers met een transfer later bij de gate op Schiphol aankwamen, vertrok de vlucht 13 minuten later dan gepland. Rond 15.40 uur Oekraïense tijd, drie uur na vertrek, wordt MH17 neergehaald boven Oost-Oekraïne.

Wat is onderzocht?

Omdat er zoveel Nederlandse slachtoffers zijn, krijgt Nederland de leiding van het internationale onderzoek naar de oorzaak van de vliegramp. Dat is uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Uit het onderzoek bleek dat het vliegtuig op 10 kilometer hoogte uit de lucht werd geschoten door een raket van het type BUK. De onderzoeksraad kijkt alleen naar de veiligheid van de luchtvaart en doet geen uitspraken over schuld of aansprakelijkheid.

Op 7 augustus 2014 is op verzoek van Nederland, Australië, België en Oekraïne een Joint Investigations Team (JIT) opgezet. Het uiteindelijke doel van het JIT is het opsporen en vervolgen van degenen die verantwoordelijk zijn voor het neerschieten van het vliegtuig.

'Onomstotelijk bewezen'

Na jaren onderzoek zegt het JIT onomstotelijk bewijs te hebben dat vlucht MH17 inderdaad is neergeschoten door een BUK-raket. Volgens de onderzoekers zijn de raket en het bijbehorende lanceersysteem aangevoerd vanuit Rusland. Zij baseren zich op afgetapte telefoongesprekken, getuigenverklaringen, video’s en foto’s van het transport. Volgens Rusland klopt dat niet. Overigens erkennen de Russen het gerechtshof in Nederland sowieso niet.

Op 19 juni 2019 maakte het JIT bekend dat het aanhoudingsbevelen uitgevaardigd heeft voor vier mannen die worden verdacht van het neerhalen van vlucht MH17 en de moord op de 298 inzittenden. De verdachten zijn op alle internationale opsporingslijsten geplaatst, maar zijn nog niet verschenen in de rechtbank. Slechts één verdachte laat zich bijstaan door zowel Russische als Nederlandse advocaten.

Igor Girkin

Girkin is minister van Defensie van de door separatisten bezette gebieden in Oost-Oekraïne. Als commandant van de rebellen had hij de leiding over de troepen die de MH-17 zouden hebben neergehaald. Girkin stuurde ook als eerste een ‘overwinningsbericht’ de wereld in na het neerstorten van het vliegtuig.

Sergei Doebinski

Hij is het hoofd van de militaire inlichtingendienst in het gebied. Doebinski zou de BUK-raket naar het gebied hebben gehaald. Zijn naam is ook te horen in afgeluisterde telefoongesprekken waarin wordt gesproken over de BUK.

Oleg Poelatov

Poelatov is de assistent van Doebinski in Oost-Oekraine en verantwoordelijk voor het vervoeren van de BUK-raket naar de plek van de lancering. Uit afgeluisterde gesprekken blijkt dat hij vlakbij de raket was, toen deze werd afgeschoten. Poelatov is de enige van de vier verdachten die zich laat bijstaan door een advocaat. De andere verdachten negeren het proces volledig.

Leonid Chartsjenko

De enige niet-Rus in het gezelschap. Chartsjenko is een Oekrainer, zonder militaire achtergrond. Hij sluit zich aan bij de pro-Russische rebellen en schopt het al snel tot commandant. Ook hij zou verantwoordelijk zijn voor het vervoer van de BUK-raket en de installatie ook weer hebben teruggebracht. Het was Chartsjenko die na de aanslag aan Doebinski meldde dat er een ‘Oekraïens gevechtsvliegtuig’ was neergehaald.

Bart en Jeanne Hornikx verloren hun enige dochter bij de ramp: