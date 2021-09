Ouders spreken in MH17-zaak: 'Ze moeten horen wat ze ons hebben aangedaan'

Els en Frans Pijnenburg uit Oisterwijk verloren zeven jaar geleden hun zoon Sjors en schoondochter Kristy van den Schoor bij de vliegramp met de MH17. Dinsdag maakten ze gebruik van hun spreekrecht in het MH17-proces. ‘’Ik zou het liefst alleen om Sjors en Kristy rouwen, maar dat kan ik niet. De rouw gaat bij mij om 298 lieve en mooie mensen die allemaal zinloos uit de lucht zijn geschoten’’, vertelde Els emotioneel.

''Het verlies van Sjors en Kristy is met niks goed te maken. Maar mocht er een kans zijn dat ik met een of meerdere van de verdachten in gesprek kan komen, dan zou mij dit helpen. Ze moeten zien en horen wat ze een moeder en haar gezin hebben aangedaan.''

Nu het spreekrecht erop zit, valt er een last van hun schouders. Voor hun gevoel is het nu wachten op een veroordeling. ‘’Onze Sjors was geliefd door zijn lach, zijn vrolijkheid en zijn liefde voor alles. Hij stond positief in het leven, was puur en nuchter. Hij was trots op alles wat hij had, en vooral op zijn Kristy. Sjors hield van gerechtigheid. Daarom stonden wij hier. Wij missen hem.’’