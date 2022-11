Woonwagen afgebrand maar er is geen verzekering: 'Dat maken ze onmogelijk'

De schade na de brand van zondag is enorm op het woonwagenkamp in Eindhoven. Twee wagens zijn volledig verwoest en een derde heeft flinke schade en staat vol bluswater. Tijd om de verzekering te bellen, zou je denken. Maar zo simpel is het niet. De bewoners van het woonwagenkamp zijn namelijk niet verzekerd, geen onwil maar het is zo goed al onmogelijk.

Miek staat dinsdagochtend met Broer te kletsen op het woonwagenkamp. Twee dagen na de verwoestende brand is het nog altijd het gesprek van de dag bij de bewoners van het kamp.

“Niemand is hier verzekerd.”

Broer laat de schade zien. “In de middelste wagen begon de brand, daar is helemaal niks meer van over. En de twee wagens ernaast zijn ook onbewoonbaar geworden.” Hij praat met een schorre stem. “Dat komt omdat ik zondag tijdens de brand in de woonwagen ben geweest. We dachten dat er nog iemand op bed lag te slapen.” Dat bleek niet zo te zijn maar Broer had wel rook ingeademd. “Niemand is hier verzekerd”, vertelt Miek. “Ik woon hier al 35 jaar en ik heb nog nooit een verzekering gehad.” Ook de bewoners van de afgebrande woonwagens kunnen niet teruggrijpen op de verzekering. Daarom is er een inzamelingsactie opgezet voor zowel de volledig verwoeste woonwagen als de onbewoonbare wagens ernaast.

"Wij hebben een stempel en daarom worden we geweigerd."

“Discriminatie”, noemt Broer het. “Wij als woonwagenbewoners hebben een stempel en daarom weigeren verzekeraars ons.” Zo beëindigde Reaal Schadeverzekeringen in 2016 in één keer 232 verzekeringen voor woonwagens. Twee jaar later oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat het gaat om discriminatie. ''Het gaat hier om een verboden onderscheid op grond van ras''. Barbara van der Rest van het Verbond van Verzekeraars laat weten dat een woonwagen wel te verzekeren is. "Maar dit kan niet bij iedere verzekeraar." Iedere organisatie bepaalt zelf welke risico's ze wel en niet willen verzekeren. "Je woonwagen verzekeren tegen schade is niet onmogelijk, maar je kunt wel op minder plekken terecht."

“Eigenlijk is het onbetaalbaar wat er is afgebrand."

Dat het zo goed als onmogelijk is om een woonwagen tegen brand te verzekering blijkt uit dit rijtje: Centraal Beheer, FBTO en Interpolis verzekeren geen woonwagens op woonwagencentra. Wel stacaravans met een vast adres. Tot de verzekeraars die woonwagens altijd uitsluiten, behoren ABN Amro, Aon Direct, Ditzo, de Goudse, ING, Klaverblad, Nationale-Nederlanden, nowGo, Ohra, Reaal en United Insurance. Verzekeraar De Vereende bood tot acht jaar geleden wel zo'n verzekering aan, maar trok de stekker eruit. De reden? "We hadden nog maar driehonderd verzekeringen. Daarmee kregen we te weinig premie binnen, om schade te kunnen dekken”, zegt woordvoerder Bert Sonneveld. De laatste jaren wordt de roep van bewoners van woonwagenkampen harder. En daarom kijken ze bij De Vereende of de verzekering terug kan komen. Wat de schade na de brand van zondag is, kan Broer nog moeilijk inschatten. “Eigenlijk is het onbetaalbaar wat er is afgebrand. Er zit zoveel emotie in een wagen. Maar voor nu is het belangrijk dat er een woonwagen terug komt en dat ze ‘m dan zelf weer langzaam kunnen opbouwen.”