Koning onthult schilderij in Breda en het hangt meteen scheef

Een daad van baldadigheid. Een ander woord kan KMA-cadet Leon er niet aan geven. Direct nadat koning Willem-Alexander dinsdag op het Kasteel van Breda een schilderij onthulde, hing de officier in opleiding hem scheef. Expres. Uit traditie zelfs. Want al bijna 200 jaar doen de cadetten dit, uit stil en ludiek protest tegen de strenge orde en tucht op de officiersopleiding die sinds 1826 in het kasteel is gehuisvest.

Na drie jaar is de grondige restauratie van het Kasteel van Breda klaar. Het monument uit de 14-de eeuw werd ooit door de Nassau's bewoond, de voorvaderen van koning Willem-Alexander. "Het is het stamslot van ons vorstenhuis en daar zijn wij trots op", vertelt kolonel René Baksteen. Hij is de commandant van de Koninklijke Militaire Academie.

Het was dan ook de koning zelf die het grondig opgeknapte kasteel kwam openen. Na het passeren van een lange militaire erehaag stond cadet Leon klaar in de poort. Over het te onthullen schilderij hing een net rood doek met twee embrasses, een soort kwasten.

Koning hing het weer recht

Nadat het doek was gevallen en het applaus was geweest, ging Leon over tot zijn daad van ludiek protest. Recht onder de ogen van de koning, die er smakelijk om moest lachen en het schilderij weer even recht hing. Want ook dat is traditie op de KMA: officieren, zoals de koning, corrigeren de cadetten.

Na de opening kreeg de koning een rondleiding in het kasteel, waar hij sprak met officieren, cadetten en mensen van het Rijksvastgoedbedrijf die de renovatie hebben uitgevoerd.