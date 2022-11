Elkerliek ziekenhuis wil het gebouw in Deurne verkopen

Het Elkerliek ziekenhuis wil het gebouw in Deurne gaan verkopen. Dat heeft het ziekenhuis dinsdag bekendgemaakt. Het gebouw aan de Dunantweg is verouderd. Het Elkerliek wil nu een nieuw regionaal medisch centrum in Deurne gaan bouwen op dezelfde plek.

Het gebouw dat er nu staat, voldoet niet meer aan de eisen voor de moderne zorg. En het is te duur om het huidige gebouw nog te verbouwen. Ook worden veel ruimtes in het gebouw niet meer benut.

Het ziekenhuis overlegt met de gemeente Deurne over een nieuwe inrichting van het ziekenhuisterrein. Het nieuwe regionale medisch centrum gaat poliklinische zorg leveren aan inwoners van Deurne en De Peel. Het gebouw krijgt nieuwe eigentijdse werkruimtes.

Ruimte voor woningbouw

Eind dit jaar gaat het ziekenhuis een definitieve beslissing nemen over de verkoop van het gebouw. In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar wordt een investeerder gezocht voor de inrichting van het terrein. Omdat het Elkerliek ziekenhuis een kleiner gebouw krijgt op het terrein, blijft er voor deze investeerder ruimte over voor woningbouw.

In de overgangsperiode van huidig gebouw naar het nieuwe regionale centrum blijft de zorg geleverd worden in het huidige gebouw. De verpleegstersflat is al langer niet meer het eigendom van het Elkerliek, dus die blijft gewoon staan. Daar wonen op dit moment arbeidsmigranten in.