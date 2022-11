Gehandicapte Huub is aan huis gekluisterd omdat zijn fiets is vernield

Een gezellig avondje uit naar een concert in Deurne eindigde voor de gehandicapte Huub uit Liessel zaterdagavond met een enorme kater. Toen hij terug naar huis wilde gaan bleek zijn aangepaste fiets, waarmee hij zich met zijn rolstoel sneller kan verplaatsen, compleet te zijn vernield. Gevolg: Huub zit voorlopig aan huis gekluisterd en kan amper nog de deur uit.

Huub had zijn aangepaste fiets expres op een veilige plek neergezet, dat dacht hij tenminste. Tegenover het Cultureel Centrum in Deurne, waar het fel verlicht is en ook veel andere fietsen staan. Maar uitgerekend zijn aangepaste fiets was compleet vernield, terwijl andere fietsen niets mankeerden.

"Nu zit ik thuis, omdat ik geen ander vervoermiddel heb", zegt hij. De fiets is zo zwaar beschadigd, dat die onbruikbaar is geworden. Kabels zijn doorgesneden en onderdelen hangen los. "Er zitten gewoon wieltjes onder mijn fiets, dus als hij in de weg stond, kon hij gewoon verplaatst worden."

Iedere donderdag en vrijdag werkt hij als vrijwilliger op een school in Asten, om leerlingen en leraren te helpen met computerproblemen. Daar kan hij voorlopig dus niet heen. En even vrienden of familie buiten Liessel bezoeken, dat gaat ook niet meer. Huub moest zaterdag zijn moeder bellen, om hem naar huis te brengen.

Hij vermoedt dan ook opzet. "Dit was echt met een idee van: een gehandicapte persoon kan toch niks doen, dus we mollen die fiets maar", zegt een nog steeds boze Huub. Hij hoopt dat de daders hun leven kunnen beteren. , want als je zoiets doet om stoer te doen, dan ziet Huub het somber in. "Dit is het laagste van het laagste, die zitten in een vriendenclub en stoken elkaar op", zegt hij boos en verdrietig.

Of de fiets nog gemaakt kan worden, dat is nog maar de vraag. Voor een nieuwe fiets heeft Huub hulp van de gemeente nodig en dat kan gauw drie maanden gaan duren. Tot die tijd kan Huub nog net de deur uit voor een boodschap in zijn woonplaats, maar daarmee houdt het dan ook op. Want Huub deed alles met zijn aangepaste fiets. Voorlopig zit hij door vandalisme aan huis gekluisterd in zijn rolstoel.