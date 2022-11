Dode wallaby was al een jaar kwijt nadat vandalen zijn hek vernielden

De albino wallaby die zondag dood in een sloot in Biezenmortel werd gevonden, is hoogstwaarschijnlijk eind vorig jaar al ontsnapt uit een tuin in 's-Gravenmoer. Hij ging er toen samen met vijf soortgenootjes vandoor. Zij werden even later teruggevonden, nu lijkt nummer zes dus ook terecht.

"We hebben wel een stuk of 30 wallaby's en nog wat herten bijvoorbeeld. Dat gaat heel goed samen en de mensen in het dorp kunnen er vanaf de buitenkant naar kijken. Het is een bekend plekje in de buurt."

Vier daarvan werden door de brandweer gevangen, een vijfde werd door een buurtbewoner teruggebracht. "Maar we misten er nog eentje."

En dus was de puzzel zo gelegd. "Eén en één is twee. Toen we dat bericht op Facebook zagen, hebben we eerst de dieren in onze tuin geteld. Daar misten er geen. Het moet dus haast wel de laatste ontsnapte wallaby zijn. Al zullen we het nooit voor 100 procent zeker weten. We kunnen het niet meer navragen helaas."

Vorige week ontsnapte er ook al een wallaby in Wouw. Ook dat dier is nog altijd niet terecht. Toch was al rap duidelijk dat het niet om hetzelfde exemplaar kon gaan. De ontsnapte wallaby in Wouw heeft een andere kleur”, vertelde woordvoerder Rens van Lieshout van Dierenambulance Brabant Noord-Oost.

LEES OOK:

Wallaby ligt dood in de sloot, maar het is niet de wallaby uit Wouw

Ontsnapte vijf wallaby’s weer terug bij eigenaar ’s-Gravenmoer