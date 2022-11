Mysterie van het Evoluon-meisje is opgelost: ook opa staat op foto

Een mysterie is opgelost. Het is duidelijk wie het meisje is op een historische foto van het Evoluon in aanbouw. Een foto die ruim 55 jaar geleden werd gemaakt. Het gaat om Anja van Mol. Een van de dochters van de bekende Eindhovense amateurfotograaf Gerardus van Mol. "Hij is de maker van de foto", vertelt Carolina, de zus van Anja.

"Mijn zusje en ik moesten nogal eens poseren", legt ze uit. Haar zusje vond dat poseren niet altijd leuk. "Ben ik weer de pineut, zei ze dan. Dus ik denk dat haar blik op deze foto eigenlijk een beetje verveeld is." Haar zus en vader zijn in 2020 allebei kort na elkaar overleden. Gerardus was toen al ver in de negentig, haar zus nog maar net in de zestig. "Maar dit verhaal van de zoektocht naar het meisje op de foto hadden ze allebei heel leuk gevonden", weet Carolina.

"Altijd was mijn vader met de fiets op pad. Vooral in de Kempen. En vaak moesten we mee."

Haar vader was volgens Carolina altijd bezig met fotograferen. Een hobby die hij oppakte toen hij door een bedrijfsongeluk arbeidsongeschikt raakte. "Altijd was hij met de fiets op pad. Vooral in de Kempen. En vaak moesten we mee." Fotograferen deed hij tot aan zijn dood. "Nooit digitaal", benadrukt Carolina. Zij herinnert zich verder vooral dat haar vader de rolletjes zelf ontwikkelde. "Dan werd de keuken van ons huis in Eindhoven ingericht als donkere kamer en mochten wij er de hele dag niet komen." In tegenstelling tot Anja vond Carolina, die tien jaar na haar zus werd geboren, het meestal wel leuk om op de foto te gaan. "Het waren ook niet zomaar kiekjes, maar echte foto's", vertelt ze enthousiast.

"Mijn opa, de vader van mijn vader, heeft als bouwvakker gewerkt aan 'de paddenstoel'."

Het verhaal van de foto bij het Evoluon kent Carolina goed. Het Evoluon was binnen het Eindhovense gezin namelijk een gespreksonderwerp dat vaak voorbijkwam. "Mijn opa, de vader van mijn vader, heeft als bouwvakker gewerkt aan 'de paddenstoel', zoals wij het Evoluon altijd noemden. We hadden het nooit over 'de ufo'", legt ze uit. "En nog steeds niet." Toen het Evoluon gebouwd werd, ging haar vader er heel vaak naar toe. Om foto's te maken van de bouw en de bouwvakkers. "Die foto's verkocht hij dan aan de bouwvakkers. Illegaal, want hij had een uitkering", legt zijn dochter uit. "Nu knip je met je telefoon maar raak, maar destijds was het maken van foto's nog best bijzonder." Het bijzondere van de specifieke foto met daarop haar zus, is dat ook haar opa erop staat: Driek van Mol. Hij staat rechtsboven op het dak.

"Ik ben er nog nooit binnengeweest. Heel gek, eigenlijk"

Hoewel de familie Van Mol dus heel vaak bij het Evoluon ging kijken toen het werd gebouwd, is Carolina er nog nooit binnen geweest. "Heel gek", beaamt ze. "Ik heb lang in Eindhoven gewoond en ik woon nu in Veldhoven, maar het is er nooit van gekomen." Ze zou het daarom nu heel leuk vinden om met de kleinkinderen van haar zus eens een kijkje te nemen in het Evoluon. "Misschien zitten er wel vrijkaartjes in", besluit ze lachend. "Het is uiteindelijk toch hun oma naar wie het Evoluon op zoek was."