Overval op casino, politie zoekt man met roze koffertje

Een man heeft zaterdagnacht een overval gepleegd op het casino Pierre de Jonge aan de Havermarkt in Breda. De overvaller dwong een medewerkster de inhoud van de kluis, met daarin 'een aanzienlijk bedrag' in een roze koffer te stoppen. Daarna ging hij er met de koffer en de inhoud vandoor. De politie bevestigde dit op woensdag.

De medewerkster sloot rond vier uur het casino en liep van daaruit naar haar auto die geparkeerd stond in een garage aan de Middellaan. Daar werd ze door een man gedwongen in haar auto te stappen. De man stapte volgens de politie ook zelf in. In de auto dreigde hij dat hij een familielid van de vrouw met fors geweld iets aan zou doen. Volgens de politie kon de vrouw niets anders dan meewerken.

De vrouw moest vervolgens haar auto een eindje verderop in de wijk De Gampel parkeren in de Gravenstraat. Vanaf daar liepen ze samen terug naar het casino. De man had een roze rolkoffertje bij zich.

Kluis leeghalen

Bij het casino bleef de man buiten wachten. De medewerkster moest van de overvaller naar binnen om daar de kluis leeg te halen en het geld in het koffertje te doen. Nadat ze dat gedaan had, liepen ze samen rond vijf uur via Haven over de Tolbrug terug naar de auto in de Gravenstraat.

De overvaller liet de vrouw weer instappen en ging er daarna zelf vandoor met het roze koffertje en het geld. De man heeft volgens de politie een potig postuur, droeg donkere kleding en had een donker petje op. De politie zoekt getuigen van de overval.