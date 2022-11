Na storm ligt er eindelijk een dak op de sportschool van Frances en Nicole

De sporters en eigenaren van sportschool Solid Gym in Den Bosch wisten niet wat ze zagen, toen op een middag in februari plots het dak boven hun hoofd wegvloog. Storm Eunice sloeg toe en verwoestte een groot deel van het pand. Negen maanden later kan er eindelijk weer worden gesport.

Rochelle Moes Geschreven door

“We hadden niet verwacht dat het uiteindelijk zo lang zou duren,” vertelt Frances van der Donk. “We dachten, laten we het dak dichtmaken en dan is het opgelost”, aldus de mede-eigenaar van de sportschool. Maar het gebouw en het interieur bleken veel zwaarder beschadigd. “Veel squashbanen waren natgeregend, dus die moesten eruit. Net als de vloer in de lesruimte voor groepen. Verder was houtwerk kromgetrokken, dus ook dat moest worden vervangen. Er was nieuwe verlichting nodig en de muren moesten opnieuw worden gestuukt en geschilderd.”

"Die storm heeft ons wel wat leden gekost."