Dak vliegt eraf bij sportschool Den Bosch, alle squashzalen onder water

Terwijl squashers vrijdagmiddag bezig waren een fanatiek balletje te slaan, voltrok zich bij sportschool Solidygym in Den Bosch een ware ramp. Door de zware windstoten vloog het dak van de sportschool letterlijk de lucht in. Daarna stroomde het regenwater als een waterval naar binnen.

"Toen stapte een klant binnen die de deur niet goed achter zich dicht deed, waarna een ruit er uitklapte door de harde wind", vertelt Nicole. "We waren net bezig om het glas op te ruimen, toen hoorde ik een enorme klap van jewelste hoorde. Het hele dak werd eraf gerukt. Het was bizar gewoon."

Binnen de kortste keren stroomde het water een van de squashzalen binnen. "Het was een complete waterval, alles stond blank", aldus een emotionele Nicole. "Ik rende erheen, en hoorde meteen roepen: "Oh nee, het gaat ook mis in de gym!"

De paniek was enorm, maar iedereen schoot meteen te hulp. "Twee mannen op leeftijd die stonden te squashen hebben urenlang de vloer gedweild om de boel weer een beetje droog te krijgen", vertelt Nicole.

"Een ander reed meteen naar de Praxis om nieuw zeil te halen zodat we de boel een beetje tegen de regen konden beschermen", vervolgt ze. "Weer anderen haalden meteen de fitnessruimte leeg, zodat de apparaten geen waterschade zouden oplopen. En er was ook iemand die haar vader belde voor advies, want hij is dakdekker. Ik kan er een traantje om laten, al die lieve mensen die voor ons klaarstonden."

Morgenvroeg zal duidelijk worden hoe groot de schade is. Nicole en Frances hopen dat de sportschool aanstaande maandag weer open kan, maar of dat lukt, is nog maar de vraag.