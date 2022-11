Toch geen Vincent van Gogh op de foto: 'Daar baal ik wel van'

De experts van het Van Gogh Museum in Amsterdam weten het zeker: op de foto van Andries van Beek uit Beneden-Leeuwen staat niet Vincent van Gogh. "Daar baal ik wel van", reageert Andries. Eerder deze week oordeelde een expert van het Vincent van GoghHuis in Zundert ook al dat het niet om Van Gogh ging.

De experts van het Van Gogh Museum in Amsterdam moesten uitsluitsel geven. Zij vergeleken de ingestuurde foto's van Andries met het fotomateriaal dat het Van Gogh Museum en de familie Van Gogh heeft. "Hierbij zien wij geen gelijkenis met Vincent van Gogh of zijn familieleden", zegt een woordvoerder van het Van Gogh Museum tegen Omroep Gelderland.

Op voorbereid

Het Van Gogh Museum krijgt regelmatig mailtjes van mensen die denken een foto van Van Gogh te hebben. "Van 99,9 procent van die mailtjes zegt het museum meteen: 'dat is hem niet'", zei Andries eerder. Hij was er wel op voorbereid dat het geen foto van Vincent van Gogh is: "Er is nauwelijks fotomateriaal van hem."

Van Beek vond de foto in een familiealbum. In hetzelfde album vond hij ook een foto van een vrouw van wie hij bijna zeker wist dat zij het zusje Wil van de beroemde Nederlandse schilder was. Het Van Gogh Museum stelt nu ook dat dat niet het geval is.

De fotograaf is Dirk Jan Le Grand uit Breda. Aan Omroep Gelderland vertelde Van Beek dat Le Grand in dezelfde straat in Breda woonde als de vader van Vincent van Gogh. Ook zou het fotoalbum van een familie zijn die een restaurant of hotel had in Noordwijk, waar de zussen Van Gogh samen vakantie vierden.

Fantast

"Het is wel een teleurstelling dat Wil het niet is, als je die foto ziet. Dan denk je 'Ben ik een fantast aan het worden?' Als ik kijk naar foto's op Google, dan zie ik exact dezelfde vrouw", verzucht Andries.

Van Beek gaat gewoon door met verzamelen. Maar claimen dat hij een foto van Vincent van Gogh heeft? "Ik doe dit nooit meer."

