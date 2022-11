Vader en zoon Groenendaal bouwen hun 'perfecte parcours' in Beekse Bergen

De wereldbeker veldrijden is pas zondag, toch staan er al twee grote namen op het parcours bij de Beekse Bergen. Oud-wereldkampioen Richard Groenendaal (51) en zijn vader Rein (71) zijn niet bij het parcours weg te slaan. De vader en zoon uit Sint-Michielsgestel bouwen samen aan de perfecte baan. "We voelen elkaar aan."

"Deze hekken moeten allemaal strak staan", zegt een uiterst nauwkeurige Richard tegen zijn vader. Hekken sjouwen, doeken spannen of paaltjes in de grond slaan: de wielerlegendes hebben nog veel meer talenten dan veldrijden.

Het programma bulkt zondag van de grote namen. Zo doen Europees kampioene Fem van Empel en wereldkampioene Marianne Vos mee. "Het veldrit-wereldje is klein. Het is mijn eer te na dat mensen zeggen: Richard, je hebt er een zooitje van gemaakt", weet hij.

Samen koersen deden ze al, een goed parcours bouwen doen ze even gebroederlijk. "We hebben samen meer dan honderd jaar ervaring met de sport. Dus we krijgen een medaille", grapt hij. "Ook hier gaat de samenwerking heel goed", zegt Richard trots. Zijn vader vult aan: "Hij is heel perfectionistisch hoor. Dan moet er weer een paaltje 30 centimeter die kant op. Waar gaat het eigenlijk over", zegt hij lachend.

Beide heren kunnen bogen op indrukwekkende carrières. Zo won vader Rein in 1985 het Nederlands Kampioenschap. "Moet je ons interviewen? Vergane glorie hoor", grapt Rein bescheiden. Richards grootste overwinning was in het seizoen 1999-2000, toen hij in zijn woonplaats de wereldtitel won. "We hebben allebei een groot hart voor de sport", zo glundert Richard van trots.

Bij het opbouwen van de baan komen veel mooie herinneringen boven, vooral bij vader Rein. Zo denkt hij nog regelmatig aan die ene rit in Rosmalen. “Ik reed samen met Richard en we zaten met een kopgroep van zes man. In de laatste ronde won ik met hulp van mijn zoon”, zegt hij met een twinkeling in zijn ogen. “Dat was de laatste overwinning in mijn carrière. Zo mooi dat we dat samen deden, het was niet eens afgesproken.”

De Grote Prijs Beekse Bergen in Hilvarenbeek is nieuw op de kalender in dit seizoen veldrijden. Beekse Bergen vormt komende zondag het decor van een titanenstrijd tussen de beste veldrijders van de wereld. Vanaf 13.40 uur strijden de Elite-vrouwen voor de winst en om 15.10 uur zijn de mannen aan de beurt. “Het baantje ligt er heel strak bij, hoor”, weet een trotse Rein.