Zo zorgde Connie ervoor dat drugsverslaafde Esmee niet weer zwanger werd

Esmee uit Tilburg is dakloos, drugsverslaafd en werkt als prostituee. Twee keer werd ze zwanger en twee keer werd haar baby’tje werd bij haar weggenomen. Zeven instellingen waren erbij betrokken. Maar één van haar begeleiders, Connie Rijlaarsdam, kon voorkomen dat Esmee opnieuw zwanger zou raken. Ze maakte er een project van en dat is nu zo succesvol dat het hele land ermee aan de slag gaat.

In 2014 startte ‘Nu niet zwanger’ in Tilburg. Inmiddels werken 175 gemeentes ermee. Dat is de helft van alle gemeentes in ons land. De rest volgt, want het programma staat inmiddels landelijk op de kaart. Het project houdt in dat hulpverleners een mogelijke kinderwens en anticonceptie bespreekbaar maken bij mensen die ingewikkelde problemen hebben. Bijvoorbeeld verslaafden of mensen met ernstige psychische problemen.

Dat begon allemaal bij verpleegkundige Connie Rijlaarsdam, die toen bij de GGD in Tilburg werkte: “Als iemand die ingewikkelde problemen heeft zwanger wordt, vinden we daar als hulpverlener iets van. Maar waarom vinden we er daarvóór niet iets van? Want niemand van ons had Esmee ooit gevraagd of ze wel een kinderwens heeft.”