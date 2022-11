Boom en monument ter nagedachtenis aan 4 dodelijke slachtoffers Oud Gastel

Foto: Gemeente Halderberge/Peter Braakmann. Foto: gemeente Halderberge. Volgende Vorige 1/2 Foto: Gemeente Halderberge/Peter Braakmann.

In Bosschenhoofd is een herdenkingsmonument onthuld voor Wieteke, Regina, Anke en Erik, de twee moeders en twee kinderen die in september om het leven kwamen bij een ongeluk in Oud Gastel. De vier zaten in dezelfde auto toen die werd aangereden door een 27-jarige Roosendaler in een gehuurde Mercedes. Bij het monument werd ook een lindeboom geplant.

Het monument is geplaatst door de gemeente Halderberge, waaronder Bosschenhoofd valt. Daar kwamen de slachtoffers vandaan. "Op vrijdagavond 2 september stond onze gemeente even stil. Een dodelijk ongeluk met 2 jonge moeders en 2 kinderen. Verschrikkelijk", schrijft burgemeester Bernd Roks in een bericht op Facebook. "Vanwege de grote impact van het verkeersongeval in Bosschenhoofd hebben wij als college besloten een herdenkingsmonument te laten maken en deze bij de boom te plaatsen." De boom moet een plek worden 'om herinneringen te koesteren en stil te staan bij de dierbaren die wij verloren hebben', schrijft de burgemeester in het bericht. "Wij hopen dat de familie, vrienden en andere inwoners uit Bosschenhoofd uit het monument troost kunnen halen. Deze boom heeft de loodzware taak om de herinnering aan Wieteke, Regina, Anke en Erik levend te houden.” Bij de plaatsing waren onder meer de nabestaanden van de slachtoffers en alle leerlingen en leerkrachten van basisschool 't Bossche Hart aanwezig. Verdachte nog vast

De 27-jarige verdachte uit Roosendaal zit nog zeker tot in december vast, zo besliste de rechtbank twee weken na het het ongeluk. De man reed in een gehuurde Duitse Mercedes. Hij had niet gedronken of drugs gebruikt, zo bleek uit een blaas- en speekseltest. Voor de slachtoffers van het verkeersdrama werd een indrukwekkende erehaag gevormd.