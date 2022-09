Verkeersdrama Oud Gastel dompelt Bosschenhoofd in rouw: 'Een diep litteken'

Bosschenhoofd is na het verkeersdrama in Oud Gastel, waarbij vrijdagavond twee moeders en twee kinderen uit het dorp om het leven kwamen, in diepe rouw. De inwoners kunnen nauwelijks woorden vinden om het leed te beschrijven. "Het is verschrikkelijk. Dit laat een diep litteken na op het dorp."

Het is stil op straat in Bosschenhoofd, ook bij basisschool ’t Bossche Hart. Leerkrachten van de school kwamen zaterdag al samen om het nieuws te verwerken. De twee omgekomen kinderen zaten op die school. Ze zouden maandag naar een nieuwe school gaan.

"Je wilt niet weten wat voor impact dat hier heeft op de gemeenschap."

Richard Pertijs, inwoner van het dorp, werkte vroeger als conciërge in de basisschool. Ook hij was zondag rondom de basisschool te vinden, en wel met zijn kleinkind. Hij is diep geraakt, zegt hij terwijl hij naar het lege schoolgebouw staart. "De stemming in het dorp is verschrikkelijk. Het is intriest", vertelt Richard. "Het waren hele lieve mensen, die betrokken waren bij het verenigingsleven", doelt Richard op de twee kinderen en moeders. "Je wil niet weten wat voor impact dat hier heeft op de gemeenschap. Het is verschrikkelijk. Dit laat een diep litteken na op het dorp."

"Ik heb mijn eigen kind maar een extra knuffel gegeven."