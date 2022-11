Opvallend warm voor de tijd van het jaar, en dat blijft nog wel even zo

Geen kille dagen, geen herfststorm die ons teistert. November is opvallend zacht voor de tijd van het jaar. Overdag schommelt het kwik rond de 16 graden en 's nachts komt de minimumtemperatuur niet lager uit dan 10 graden. En voorlopig blijf dat ook nog wel even zo.

"We krijgen een zuidelijke tot zuidwestelijke wind aangevoerd vanuit Spanje en Frankrijk, waar het momenteel nog aangenaam is. De warmte van de afgelopen zomer hangt er nog een beetje in de lucht. En dat merken we, de puzzelstukjes vallen op de goede plek."

De temperatuur is een stuk hoger dan normaal in november en dat is best uitzonderlijk. "Net als veel anderen heb ik nog totaal niet het idee dat we al eind in het najaar zitten", zegt Knol. "Ik heb m'n winterjas nog niet aan gehad. Als je in de tuin gaat zitten uit de wind, dan is het met een dun jasje of een vest prima te doen."

Ook oktober was wekenlang uitzonderlijk warm. "Toen zijn er zelfs records gesneuveld", aldus Knol. "Op 29 oktober werd het in Eindhoven zelfs 24,6 graden."

De handschoenen kunnen voorlopig nog in de kast blijven, want de komende tijd blijven we profiteren van het hogedrukgebied en het zachte weer, voorspelt de weervrouw. "Tot en met het weekend blijft de temperatuur ruim boven het gemiddelde. Begin november is 11 of 12 graden gebruikelijk, daar zitten we flink boven met een graad of 16."