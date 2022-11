Leerling bestelt voor half miljoen euro aan lesmateriaal door systeemfoutje

Een leerling van De Schalm in Vught heeft zijn basisschool onbedoeld een behoorlijke rekening in de maag gesplitst. Tijdens een rekenles kwam hij na wat rondklikken op de webshop van uitgever Malmberg. Daar bestelde hij vervolgens voor 500.000 euro aan licenties.

Het foutje kwam aan het licht toen verkoopmedewerkers van Malmberg het bedrag voorbij zagen komen. Een mooie deal. Wellicht iets té mooi zelfs. Daarom werd voor de zekerheid een belletje naar de school gepleegd. Maar daar wisten ze van niks. "Eerst dachten we dat we misschien wel gehackt waren", vertelt schooldirecteur Tom van Esch. Maar al snel kwam de aap uit de mouw toen ze nog eens goed naar het mailadres keken. "Die naam zit bij ons in groep 7."

Wat blijkt: toen het de jongen niet lukte om in te loggen in het online rekenprogramma, is hij op het internet gaan speuren. Zo belandde hij op de site van Malmberg, waar het aanmaken van een account voor de webshop een fluitje van een cent bleek. De mailadressen van de leerlingen hebben dezelfde domeinnaam als die van de leraren. "Dat was voor ons een mooi leermomentje", geeft Van Esch lachend toe. "Inmiddels is dat goed opgepakt door de partijen die daar verstand van hebben." Zo moeten nieuwe accounts voortaan eerst worden goedgekeurd door de directeur en het hoofd van de ICT.

