Vrouwen seksueel uitgebuit: man en vrouw opgepakt voor mensenhandel

De politie heeft een man en vrouw aangehouden die worden verdacht van mensenhandel. Ze zouden meerdere vrouwen seksueel hebben uitgebuit. De verdachten zijn een 26-jarige vrouw uit Raamsdonksveer en een 25-jarige man uit Rotterdam.

De man uit Rotterdam werd afgelopen dinsdag aangehouden. Een dag later meldde de vrouw uit Raamsdonksveer zich op het politiebureau in Breda. Ook zij werd aangehouden.

Het team Mensenhandel van de politie Zeeland-West-Brabant is in maart 2022 gestart met een onderzoek naar seksuele uitbuiting van een 19-jarige vrouw. Zij kwam bij de politie onder de aandacht na een prostitutie-controle in Rotterdam. Daar bleek dat de vrouw werd uitgebuit.

In het onderzoek bleken er nog meer vrouwen te worden uitgebuit door de twee verdachten. Een 20-jarige vrouw uit Rotterdam en een 34-jarige vrouw uit Amsterdam. Het gaat volgens de politie om kwetsbare vrouwen.