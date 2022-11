Bart (37) wil flipper-kampioen worden: 'Je moet elke kast kennen'

Met een brede glimlach komt Bart Volman (37) zijn ‘flipper-mancave’ binnen. In de kelder onder zijn huis staan veertien flipperkasten te knipperen. “Hier oefen ik voor het Nederlands Kampioenschap flipperen”, vertelt Bart. Bij het laatste NK in 2019 werd de flipperaar tweede, nu staan alle seinen op groen om de kampioen te worden.

Dit weekend vinden in Rotterdam het Dutch Pinball Open plaats. Meer dan 160 flipperaars gaan strijd met elkaar aan, één van hen is dus Bart uit Veldhoven.

“Je leert het niet in een paar weken.”

Flipperen doet Bart de afgelopen weken vooral om in vorm te raken voor het NK. “Er zijn ook toernooiavond in bijvoorbeeld Eindhoven. Daar speel ik tegen anderen om nog beter op mijn top van mijn kunnen te zijn.” Maar het belangrijkste: je moet de bal onder controle hebben. “Controle is alles.”

Bart hoopt dit weekend flipperkampioen te worden (foto: Noël van Hooft).

“Je leert het niet in een paar weken”, begint Bart. “Bij flipperen gaat het om de techniek en reactiesnelheid maar het gaat vooral om het kennen van de regeltjes van de verschillende kasten. Daarvoor moet je heel veel spelen. Je moet daarvoor bijna studeren.” En dus is de flipperaar urenlang te vinden in zijn mancave.

"Mijn vriendin kreeg toen wat vraagtekens."

Donderdag oefent Bart op de Metallica-flipperkast. Twee jaar geleden aangeschaft voor een paar duizend euro. “Dit is een heerlijke kast, een van mijn favorieten. Hier kan ik uren op spelen.” Begin jaren negentig begon het flipperavontuur voor de Veldhovenaar. “Als ik ergens een flipperkast zag staan, moest ik er een paar kwartjes ingooien en even spelen.” Maar aan het einde van de jaren negentig verdwenen de flipperkasten uit het straatbeeld. Zo’n tien jaar geleden kwam de passie van Bart terug toen hij zijn eerste kast kocht. “Niet veel later kwam de tweede. Mijn vriendin kreeg toen wat vraagtekens. Bij de derde en vierde flipperkasten hebben we een serieus gesprek gehad over hoeveel het er zouden worden.” Na een verhuizing heeft Bart dus zijn eigen gameroom onder het huis, een kelder van zestig vierkante meter. “Sindsdien vindt ze het prima. Ze vindt het leuk voor mij. Ik kan uren achter elkaar flipperen, mijn vriendin is er na vijf minuten klaar mee”, lacht Bart.

"De finalerondes zijn altijd vermoeiend, die kosten ontzettend veel energie.”

De hobby van Bart speelt zich dus niet alleen meer af in zijn donkere mancave. “Ik hoorde van toernooien en paar daar eens gaan kijken en spelen. De eerste paar deelnames waren dramatisch, ik eindigde helemaal onderaan. De winnaars hadden een mooie techniek en dat wilde ik ook, en dus ben ik heel veel gaan oefenen.” Die techniek en vooral focus beheert Bart ondertussen ook. “Tijdens een toernooi ben ik super gefocust op de bal. Het gaat allemaal om minuscule reacties. Daarom zijn de finalerondes ook altijd zo vermoeiend, die kosten ontzettend veel energie.” Wat zijn de kansen voor Bart op het NK dit weekend? “Het kan zomaar gebeuren”, zegt hij terwijl de ballen door de flipperkast rollen. “Ik ben fit genoeg, geconcentreerd genoeg en mijn reactiesnelheid is goed. Ik hoop die titel naar mij toe te kunnen trekken.”