Van sterrenmanager naar bajesklant: Frank had alles en raakte alles kwijt

Ooit was Tilburger Frank Halters een rijk man. Hij was manager van sterren als Nance, Berget Lewis en Jeroen van der Boom. Woonde met zijn gezin in een villa in het Gooi. Maar toen kwam die fatale dag in 2014. Zijn vriendin overleed na vermeend drugsgebruik en Halters werd verweten dat hij nalatig was. Hij belandde in de cel en raakte alles kwijt. Nu werkt hij aan een boek over zijn extreme leven.

Hij trok naar Hilversum en maakte snel carrière: “Ik kon goed omgaan met artiesten, vond niks te gek. Met Tony Neef bedacht ik een feestact met Duitse muziek: Heidi und die Heino’s. Ik deed de Madonna-coveract Mad’House, dat werd een wereldwijd succes. Berget Lewis? Bijna geen hond kende haar toen ik haar ontdekte. Maar ze kon zingen! Ik had nog nooit zoiets gehoord.”

Maar de economische crisis in 2008 trof Frank hard. Bedrijven hadden geen geld meer voor de dure evenementen die hij organiseerde. Alleen de artiesten leverden nog geld op. Maar Berget Lewis stapte over naar een andere manager en Nance werd ontslagen bij SBS6.

In 2012 ging Franks bedrijf failliet. “Van mijn villa in Laren en spelen in de Champions League van de entertainmentindustrie was het opeens over. Ik kon me melden bij de gemeente, zat in de wachtkamer bij de sociale dienst en werd met 1050 euro naar huis gestuurd.”

Maar het echte onheil moest nog komen. In 2011 had Frank een nieuwe vriendin leren kennen: Marjo. “Op 22 februari 2014 gingen we naar een dancefeestje in Haaren. We hadden het daar niet naar onze zin en zijn met een paar bekenden naar hun hotel gereden. Daar voelde Marjo zich niet goed, ze kreeg een wegtrekker. Daar was ik wel bekend mee, dat kwam wel vaker voor als ze GHB had genomen. Dus ik zette haar in de auto en reed naar huis.”

Onderweg, terug naar Haarlem, dacht Frank dat Marjo in de auto lag te slapen: “Het ging allemaal goed. Ik rijd bij mij de straat in, parkeer de auto, open het portier en ze viel als dood opzij.”