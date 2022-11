Oplichters verkopen kerstkaarten uit naam van jongerencentrum

Inwoners van Son en Breugel die verkopers aan de deur krijgen, moeten komende tijd alert zijn. Er zijn oplichters actief die kerstkaarten verkopen en doen alsof de opbrengst naar het lokale jongerencentrum gaat.

Een aantal bewoners trok daarover aan de bel bij het jongerencentrum. Zij kenden vrijwilligers van het jongerencentrum en vertrouwden het zaakje niet. De politie is naar aanleiding van de meldingen in de wijk op zoek gegaan, maar heeft de huis-aan-huisverkopers niet gevonden.

De voorzitter van jongerencentrum vindt het erg vervelend dat de stichting nu met oplichting in verband wordt gebracht. “Met carnaval gaan wij ook altijd langs de deuren om te collecteren voor het jeugdcarnaval. Dus dat we deze keer met kerstkaarten langskomen, zou op zich geloofwaardig genoeg kunnen zijn voor mensen om wat te geven voor het goede doel”, vertelt Hans Merks. “Het is naar als mensen ons een warm hart toedragen en achteraf blijkt dat het geld niet bij ons terechtkomt.”

Voor hoeveel geld de kerstkaarten worden verkocht is niet duidelijk. Volgens de politie is het ook niet duidelijk hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van de oplichters. Er liggen nog geen aangiftes. Mensen die de verkopers aan de deur krijgen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.