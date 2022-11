Zakenvrouw van het Jaar komt uit Brabant en kan een goede las leggen

Kristel Groenenboom is Zakenvrouw van het Jaar 2022. De directeur van Containerservice Groenenboom in Oosterhout is met haar 36 jaar de jongste winnaar ooit. En de enige topvrouw met een lasdiploma op zak.

Ze heeft het sinds de bekendmaking nog drukker dan ze het al had. Dat vertelt ze aan de telefoon in de auto, tijdens een van de enige beschikbare momentjes die ze nog heeft. “Ik krijg de ene aanvraag na de andere, klanten komen bij ons langs om me te feliciteren en het werk gaat gewoon door. Maar het is onwijs leuk om te winnen, het is de grootste prijs die je kunt winnen als vrouwelijk ondernemer.”

“Zeven van onze collega’s zijn maandag met een roze limousine naar de uitreiking gebracht. Zij wisten niet waar ze naartoe gingen en wat er zou komen. Ze dachten aan een brainstormsessie op de hei ofzo, dus het was een echte verrassing voor ze.” En ook na afloop hebben de collega's nog een tijdje doorgefeest. “Ze zijn met carnavalsmuziek in de limousine naar huis gereden, het was een feestje. Het blijven toch Brabanders hè.”

“Maar zes weken geleden had ik ineens Annemarie Jorritsma (juryvoorzitter van de prijs en voormalig minister Economische Zaken, red.) aan de lijn. Zij vertelde me dat ik gewonnen had.” Vanaf dat moment moest ze het nieuws nog even voor zich houden, want pas zes weken later werd de prijs uitgereikt.

De prestigieuze prijs staat bekend als de Prix Veuve Clicquot. In Nederland wordt hij sinds 1981 uitgereikt. De onderneemster kreeg de trofee maandag overhandigd in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum door minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat). Als jongste genomineerde had ze niet verwacht te winnen.

Groenenboom wist al heel jong dat ze het bedrijf van haar vader wilde overnemen. Als 4-jarig meisje liep ze al aan zijn hand door de fabriek. Het bedrijf nam ze over op haar 23ste. Het eerste wat ze deed was een opleiding volgen tot lasser.

“Ik wilde weten hoe dat is, hoe zwaar het is en ervaren dat je niet in een korte broek kunt lassen in de zomer.” Het is niet zo dat ze nu dagelijks in de werkplaats staat te lassen. “Maar ik kan wel horen of iemand een goede las legt of niet.”

Het is uniek, een vrouw in de metaal. Bij Groenenboom werken geen vrouwelijke lassers, wel een vrouwelijke werktuigbouwkundige. Het aantal vrouwen bij het bedrijf is minimaal, geeft ze toe. "Maar het gaat niet alleen om vrouwen, het gaat om diversiteit. De leden van een team moeten goed bij elkaar passen en het liefste allemaal een andere studie hebben gevolgd. Met veel diversiteit in een team, maak je betere beslissingen."