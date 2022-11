Rubiks kubus oplossen? Jan kan het in 9 seconden

De Rubiks kubus, wie kent ‘m niet? Het is simpel gezegd een puzzel in de vorm van een kubus. In de jaren tachtig een ware rage. Maar ook in het huidige tijdperk zijn er liefhebbers die tegen elkaar strijden om de snelste tijd tijdens competities en toernooien. Jan van Dorst (20) uit Breda is al jaren in de ban van de kubus en doet binnenkort mee aan het Nederlands Kampioenschap 'Speedcubing', zoals het internationaal bekend staat.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Het zusje van Jan haalde eens een Rubiks kubus uit een grijpautomaat en als 13-jarige vond hij die puzzel al meteen reuze interessant. “Op internet zocht ik uit hoe ik de kubus zo snel mogelijk op kon lossen. In 2016 heb ik voor het eerst meegedaan aan een competitie”, vertelt Jan over zijn hobby. Want voor hem is het vooral een hobby legt hij uit. “Per week train ik zo'n drie uur. Ik speel elke maand wel ergens een competitie in Nederland of België. Dan vind ik het vooral heel leuk om iedereen te zien. Veel van de deelnemers zijn m’n vrienden en we houden allemaal van datzelfde spelletje.”

"Een vriend van mij kan het in 22 seconden, en dan bedoel ik bekijken én oplossen.”

Al viel hij in 2016 wel in de prijzen. Hij werd derde op het NK met de Pyraminx, een Rubiks kubus in de vorm van een pyramide. Naast de ‘standaard kubus’ van 3 bij 3, telt het NK dan ook verschillende categorieën. De welbekende kubus loopt in formaat op tot 7 bij 7, er wordt gekubust met één hand of je speelt het spel geblinddoekt.

Jan van Dorst kan ook geblinddoekt een Rubiks kubus oplossen (foto: Irene Driessen).

“Dan mag je de kubus eerst bekijken, vervolgens word je geblinddoekt en moet je de puzzel uit je hoofd oplossen.” Zelf lukt hem dat in drie minuten. “Maar dat is niet heel bijzonder. Een vriend van mij kan het in 22 seconden, en dan bedoel ik bekijken én oplossen.” Het gaat dus veelal om de snelste tijd en de allerscherpste focus. Ook Jan hoopt zijn persoonlijke record op het NK te verbeteren. “De standaard kubus van 3 bij 3 kan ik in 9,37 seconden oplossen.”

"Het gaat erom hoe je met zo weinig mogelijk zetten de puzzel zo snel mogelijk oplost.”

Om echt goed te kunnen speedcuben moet je vooral heel veel oefenen, vertelt Jan. Zelf heeft hij zo'n zestig Rubiks kubussen in huis. "Veel oefenen en veel blijven leren. Er zijn altijd wel nieuwe technieken om nóg beter te worden. Op internet kun je zien hoe de beste ter wereld het oplossen. Je moet steeds efficiënter worden. Het gaat erom hoe je met zo weinig mogelijk zetten de puzzel zo snel mogelijk oplost." Volgens Jan vereist het dan ook een intense focus om de top te kunnen halen. Welke eigenschappen je moet bezitten om goed te kubussen kan Jan niet zeggen. Zelf studeert hij Computer Science aan de TU/e. "Maar je hoeft niet per se heel slim te zijn of academisch geschoold. Maar het valt wel op dat deelnemers vaak liefhebbers zijn van informatica en wiskunde", zegt hij met een lach.