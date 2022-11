PSV-smaakmaker Xavi Simons met Nederlands elftal naar WK voetbal

Xavi Simons is opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor het WK voetbal in Qatar, dat 20 november begint. Bondscoach Louis van Gaal heeft de sterspeler van PSV vrijdag voor het eerst oproepen voor het 'grote' Oranje. Het komt niet vaak voor dat een voetballer zonder interlandervaring naar een titeltoernooi gaat.

Xavi Simons voetbalt sinds afgelopen zomer in Eindhoven en maakt daar grote indruk. PSV nam de aanvallende middenvelder over van de Franse topclub Paris Saint-Germain. Daar moest hij het de afgelopen jaren doen met af en toe een wedstrijd of invalbeurt. Bij PSV groeide Simons snel uit tot basisspeler. Inmiddels scoorde hij in dertien competitiewedstrijden acht keer en was hij goed voor drie assists.

Arsenal

Simons maakt niet alleen in de competitie indruk. Ook in Europa blijft hij, ondanks zijn kleine gestalte, overeind. Sterker nog, in veel wedstrijden - waaronder de 2-0 gewonnen Europa Leaguewedstrijd tegen Arsenal - blonk hij uit.

Met zijn goede spel kwam Simons ook in beeld in Zeist. Tot nu toe leidde dit echter nog niet tot een uitnodiging voor het 'grote' Oranje. Wel werd hij opgeroepen voor Jong Oranje. Eind september debuteerde hij in dat team, tijdens een interland tegen Jong België.

'Heel goed voor zijn ontwikkeling'

Volgens Kees Ploegsma, zaakwaarnemer en oud-manager van PSV, is het heel goed voor de ontwikkeling van Simons dat hij mee mag naar het WK in Qatar. "Zelfs al voetbalt hij daar niet."

Een status als international werkt ook marktwaardeverhogend. Volgens oud-technisch directeur Stan Valckx van PSV kan Simons de Eindhovense voetbalclub op termijn een flink transferbedrag opleveren als hij zo blijft doorgaan. Ook sportmarketeer Bob van Oosterhout is daarvan overtuigd. Tot nu toe is Hirving Lozano de speler die PSV het meest opleverde qua transferbedrag. Hij werd voor zo'n veertig miljoen verkocht aan het Italiaanse Napoli. "Ik denk dat het bedrag voor Xavi hoger zal zijn", liet Bob een week geleden al weten.

De sportmarketeer noemt Simons als een speler die kleur geeft aan een elftal. "Hij is een ballerina. Een kunstenaar op voetbalschoenen, die af en toe kan toveren met de bal."

Selectie

Naast Xavi Simons zijn ook zijn PSV-ploeggenoten Cody Gakpo en Luuk de Jong opgenomen in het WK-selectie van het Nederlands elftal. Andere Brabantse voetballers in de Oranjeselectie zijn Bredanaar Virgil van Dijk en Ossenaar Vincent Janssen.

