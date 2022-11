Stress rond sinterklaasfeest Nuenen, sporthal dicht door instortingsgevaar

Stressvolle momenten voor Sinterklaas. In het Sinterklaasjournaal is het de zinkende stoomboot die roet in het eten dreigt te gooien, in Nuenen is het de sporthal waar de goedheiligman slapeloze nachten van heeft.

Met nog maar één nachtje slapen staat de goedheiligman te trappelen om af te reizen naar Nederland. Ook in Nuenen kijken ze vol verlangen uit naar zijn komst. Maar geharrewar over de locatie waar het feest kan plaatsvinden zorgt voor veel onzekerheid in plaats van feestvreugde. Instortingsgevaar

Het sintgezelschap zou aanstaande zondag zijn opwachting maken in sporthal De Hongerman. Maar de hal werd afgelopen dinsdag door de gemeente Nuenen per direct gesloten omdat het dak niet aan de veiligheidseisen voldoet. Bij slecht weer is er zelfs kans op instortingsgevaar. Tot zeker 2 januari is de sporthal gesloten vanwege noodreparaties. Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen stak de koppen bij elkaar en ging haastig op zoek naar een andere plek voor het kinderfeest. Die werd gevonden bij John Geven Studio ´s, een fotostudio met veel ruimte, waar alle kindjes met gemak in passen. Maar ook daar stak de gemeente samen met de Veiligheidsregio een stokje voor. Er zouden tijdens het feest te veel mensen in de studio zijn, waardoor de veiligheid in het geding komt. Tegenslag na tegenslag, maar de Sint ging niet bij de pakken neerzitten. Op het laatste moment is nu besloten om de aankomst buiten te vieren, met een 'meet & greet'. Op het buitenterrein van John Geven Studio's krijgen alle kinderen een snoepzak, een cadeautje en kunnen ze ook op de foto met de Sint. 'Een last minute, versimpelde versie, maar wel met volop muziek en gezelligheid', laat de stichting weten. Tijdens de meet & greet staan er ook collectebussen, want alle tegenslagen betekenen ook een financiële domper. Sommige zaken konden niet meer kosteloos geannuleerd worden.