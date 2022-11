Auto komt vast te zitten op overgang en wordt geramd door trein

In Prinsenbeek is vrijdagmorgen een auto aangereden door een trein. Op foto’s is te zien dat de auto totaal vernield is en de aanhanger los is geraakt en ergens verderop ligt.

Het ongeluk gebeurde op de spoorwegovergang op de Spoorstraat in Prinsenbeek. De bestuurder van de bestelbus nam de bocht te kort toen hij vanaf de Moskesweg kwam en bleef hangen achter het wachtbord met zijn aanhanger terwijl de trein er aankwam. De man kon net op tijd uit zijn auto komen. Zijn auto en de spoorwegovergang liepen veel schade op. Een medewerker van een bedrijf in de buurt hoorde de trein flink claxonneren, waarna een harde klap volgde. De medewerker zag dat de bestuurder al uit zijn auto was en wat verdwaasd om zich heen keek. Er rijden tot 12.30 uur geen treinen tussen Breda en Lage Zwaluwe. Volgens ProRail moet de schade eerst worden hersteld. De inzittenden van de trein kunnen via een bruggetje overstappen naar een evacuatietrein en worden naar Rotterdam gebracht. Trein ramt bus

Het ongeluk doet denken aan de aanrijding in Bergen op Zoom op 17 oktober. Toen reed een trein dwars door een bus, die was stilgevallen op een spoorwegovergang.

Op deze plek nam de auto de bocht te kort. Foto: Google Maps

Foto: Perry Roovers/SQ Vision

Foto: Perry Roovers/SQ Vision