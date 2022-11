Arthur vindt 2000 euro in geldautomaat, maar krijgt geen cent beloning

Arthur Bonte deed een week geleden een bijzondere vondst bij een geldautomaat in Nuenen. Tweeduizend euro kwam er uit de automaat toen hij zelf geld wilde opnemen. “Ik ben met het geld meteen naar het gemeentehuis gegaan, maar daar wilden ze het niet aannemen”, vertelt de eerlijke vinder aan Omroep Brabant. Ondertussen is het geld terug bij de eigenaar.

Arthur stond vorige week woensdag samen met zijn vrouw voor de gele Geldmaat in het Kernkwartier in Nuenen te wachten. “Er stond een man voor ons die al een paar keer geld uit de muur had gehaald”, begint Bonte.

"Opeens komt er alsnog geld uit de muur."

“De man liep met het geld naar zijn auto en toen konden wij pinnen. Opeens komt er alsnog geld uit de muur. Tweeduizend euro om precies te zijn.” Op het moment dat Bonte doorheeft dat de man vóór hem geld is vergeten, draait hij zich om. Maar de man is dan al verdwenen. “Ik ben met het geld meteen naar het gemeentehuis gegaan, daar nemen ze gevonden voorwerpen aan.” Maar bij het gemeentehuis van Nuenen weigeren ze het geldbedrag aan te nemen. “Ze vertelden dat ik het geld maar thuis moest neerleggen en wachten tot iemand zich zou melden. Maar ik wil helemaal niet zoveel geld in huis hebben”, aldus de Nuenenaar. “Ik heb de briefjes in een envelop gestopt en in een kluisje gelegd.”

"Waar bleven die gasten? Dat bedrag moet je toch missen?”