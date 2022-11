Afschaffen carnavalsmuntjes leidt tot rel: 'Zijn ineens niets meer waard'

In Schaijk is op de Elfde van de Elfde een ware carnavalsrel ontstaan. De horeca in het dorp heeft van de een op de andere dag besloten dat de consumptiemunt, die daar al sinds jaar en dag gebruikt wordt, niet meer geldig is. En dat leidt tot woedende carnavalsvierders in het dorp.

"Ja, dat is kut", zegt een jongedame die opgedoft in carnavalskleding door het dorp loopt. "Ik heb er denk ik nog twintig over en nu zijn ze niks meer waard." Ook een ander vindt het verschrikkelijk dat de stekker er ineens uit is getrokken: "Ze hadden dat vorig jaar al moeten aangeven of ons geld teruggeven. We hebben ze tenslotte allemaal betaald. Wij hebben er nog veertig liggen, dus tel uit."



De reden dat de munt verdwijnt is dat de prijs van het bier en de wijn de afgelopen jaren flink zijn gestegen. De munten werden vorig jaar nog voor 2,35 euro verkocht, maar de gemiddelde prijs van een drankje was toen al 2,70 euro. Daardoor kregen de uitbaters nog maar 1,50 euro terug per ingeleverde munt. En dat zorgt volgens de stichting die de munten uitgeeft voor duizenden euro's verlies bij de horecazaken.

"Ik heb gevraagd om te bewijzen dat er geen geld meer is, maar dat willen ze niet."