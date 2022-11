Dit zijn de allergrootste hits van vader Abraham

Pierre Kartner was een grootheid in de Nederlandse muziekwereld. Deze week overleed hij, vrijdag is hij begraven. Kartner schreef liedjes voor anderen en ontdekte een aantal van Nederlands bekendste artiesten. Maar ook zelf scoorde hij een aantal grote hits. We zetten een aantal van zijn succesvolste nummers op een rij.

Smurfenlied

Wie kent 'm niet? Als je Pierre Kartner zegt, denk je meteen aan het Smurfenlied. Met het nummer dat hij in 1977 uitbracht scoorde hij niet alleen in ons land, maar ook internationaal een hit. Kartner schreef het lied voor een tekenfilm over de blauwe kaboutertjes. De single stond zeven weken lang op nummer 1 in de Top 40, was de bestverkochte single van ons land en wereldwijd werden er meer dan 25 miljoen platen van verkocht.

't Kleine café aan de Haven

'Daar zijn de mensen gelijk en tevree. En tevree!' Het wordt nog altijd luidkeels meegezongen. Want ook dit nummer is een van Vader Abrahams grootste hits. In 1976 zat Pierre Kartner in een klein café te wachten op een journalist. Hij schreef het op en dat betekende zijn internationale doorbraak: ‘Het kleine café aan de haven'. Ruim 250 artiesten coverden zijn hit en tegenwoordig geldt het nummer onder de titel The Red Rose Café als een internationale evergreen. Zelf zong hij het nummer in verschillende talen in, van Duits (‘Die kleine Kneipe’) tot Japans.

In de C-klasse

Een andere grote hit van Vader Abraham was 'In de C klasse'. Hij bracht het nummer uit in 1974 en kaartte daarmee de toenmalige tekortkomingen en werkdruk in de ouderenzorg aan. Het nummer stond zeven weken in de Top 40 met als hoogste notering de negentiende plaats.

Den Uyl is in den olie

Nog maatschappelijker was het nummer waarmee hij in 1974 een aanklacht leverde tegen de olieboycot die toen gaande was: ‘Den Uyl is in den olie’. Nederland had volgens de Arabische wereld te veel de kant van Israël gekozen in de Jom Kipoeroorlog en de oliecrisis van 1973 was een feit. Pierre Kartner zag er wel een carnavalshit in en nam samen met politicus Boer Koekoek dit nummer op. Ze stonden er acht weken mee in de Top 40, waarvan twee weken op nummer 1.

Jij en ik blijven bestaan

Dit nummer nam Pierre Kartner op met de groep Vader Abraham en zijn Zeven Zonen. Het ging over milieuvervuiling, wat hij zich erg aantrok. Het nummer stond tien weken in de top 40, met als hoogste positie nummer 10.