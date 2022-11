Zinkfabriek Nyrstar gaat productie 'op beperkte basis' hervatten

Zinkfabriek Nyrstar in Budel-Dorplein gaat de productie 'op beperkte basis' hervatten. De zinkfabriek lag enige tijd stil omdat de energierekening te hoog werd. De fabriek, een van de top drie leveranciers van zink in de wereld, draait bijna volledig op elektriciteit en gebruikt evenveel als de stad Eindhoven.

"Of de fabriek de komende weken geheel of gedeeltelijk in bedrijf blijft, hangt af van de marktomstandigheden, die uiterst moeilijk blijven", zo schrijft het bedrijf in een korte verklaring.

Normaal gesproken produceert Nyrstar 315 kiloton zink per jaar. In het vierde kwartaal van 2021 ging Nyrstar al minder zink maken door de hoge prijzen. Het bedrijf hoopt nu naar dit productieniveau terug te keren. Of dat gaat lukken is, door de onzekere prijzen op de markt, nog maar de vraag. Het is een hele operatie om het bedrijf weer volledig te laten draaien. Dat proces kan weken in beslag nemen.

Bij Nyrstar in Budel-Dorplein werken 475 mensen. Zij hebben zich de afgelopen maanden bezig gehouden met opleiding en onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden. De stillegging hakte er flink in bij het bedrijf. "Je wilt dit niet", zegt general manager Henk Leendertse. "De medewerkers ook niet. Ze houden van dit bedrijf en willen zink maken."

Nyrstar vierde onlangs haar 130-jarige bestaan. Tijdens de open dag kwamen er 1300 bezoekers. Ondanks de tegenslag, denkt het bedrijf een goede toekomst te hebben. De vraag naar zink zal alleen maar toenemen. “Batterijen, windmolens, zonnepanelen: het kan niet zonder zink", zegt Leendertse. “Dit bedrijf transformeert zich juist om te passen in de groene transitie.”

