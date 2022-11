John de Bever vindt dat Pierre Kartner een standbeeld verdient

Er moet een standbeeld komen voor Pierre Kartner. Dat vindt de Brabantse volkszanger John de Bever. Net als veel andere artiesten heeft hij zijn carrière te danken aan de man met de bolhoed. Dat Kartner nooit een standbeeld bij leven heeft gekregen vindt hij onbegrijpelijk.

Rochelle Moes Geschreven door

“Hij was een gentleman, een nette man en voelde zich altijd ondergewaardeerd. En dat was eigenlijk ook zo, want er had al lang een standbeeld moeten zijn”, vertelt John vrijdag in zijn appartement in Den Bosch. “Zeker in Breda. En daar gaan we nu aan werken.”

“Hij was degene die geloofde in mijn stemmetje.”

Hij grapt dat dat met hulp van Omroep Brabant toch moet lukken. “Desnoods zetten we een standbeeld voor jullie pand. Hij kwam tenslotte uit Brabant", zegt hij. "Toevallig hadden Kees, Corry (Konings, red.) en ik het er laatst nog over. Dat had er natuurlijk allang moeten zijn. Daar ben ik eigenlijk nog steeds een beetje pissig over. Iemand die zoveel betekend heeft voor de Nederlandse muziek. Hij was gewoon een icoon.” Pierre Kartner was voor John een fenomeen. “Ik keek altijd tegen hem op. Voor mij was hij net zo groot als André Hazes. En hij was degene die geloofde in mijn stemmetje.” Tijdens een optreden bij de Nijmeegse Vierdaagse in 1979 ontdekte Pierre Kartner de toen veertienjarige Johnny. Er volgden een aantal singles en met het nummer 'Als ik later eens trouw', dat Kartner voor hem schreef, bereikte John de Bever in 1980 de tipparade.

“Hij had wel een grote begrafenis verdiend."