Deze kinderen krijgen les tussen schimmel en vochtplekken

Vochtplekken, schimmel, lekkages en slechte ventilatie. Het is niet best gesteld met basisschool de Biezenkring in Dongen. Het schoolgebouw in Dongen is meer dan vijftig jaar oud en is een van de 4600 scholen in Nederland die dringend aan vervanging toe zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwend Nederland, de grootste vereniging van bouwbedrijven.

Het schoolgebouw in Dongen is in zo'n slechte staat dat het eigenlijk niet gezond is om voor de kinderen om er les te krijgen. Het Jeugdjournaal sprak in Dongen met een aantal leerlingen. "In het begin van het schooljaar zijn al deze plafondplaten vervangen en nu lekt het alweer," vertelt leerling Mare aan het Jeugdjournaal.

"Ik heb soms hele koud handen en dat is heel irritant om mee te schrijven."

De school heeft schade en lekkages, maar het grootste probleem is de ventilatie. "Zodra de kinderen de klaslokalen in komen, schieten de CO2-meters omhoog, waardoor de ramen ook in de winter open moeten. "Ik heb nu een legging hieronder aan omdat ik het heel koud had gisteren op school", vertelt Femke. Brent vertelt: "Ik heb soms hele koud handen en dat is heel irritant om mee te schrijven." De gemeente had beloofd dat er dit jaar een nieuw pand zou komen. Daarom werden grote verbouwingen uitgesteld. Maar daar is onlangs een streep door gegaan, omdat een andere school is gesloten die met De Biezenkring samen zou gaan. Daardoor moeten er nieuwe plannen worden gemaakt en komt het nieuwe gebouw er pas over vier jaar.

"Er wordt toch niks voor ons gedaan."

Een groepje kinderen van de school liet daarom tijdens een raadsvergadering donderdagavond van zich horen. "We hadden bordjes met de tekst: 'Wij zijn maar nummers, loop maar door'", vertelt een van de leerlingen. "Dat betekent: we krijgen toch geen aandacht, er wordt toch niks voor ons gedaan." De PO-Raad en Bouwend Nederland hebben met ongeveer 20 andere organisaties een oproep aan het kabinet gedaan in een manifest. Ze willen dat er 730 miljoen euro geïnvesteerd wordt en een plan wordt opgesteld om verouderde scholen zoals die in Dongen aan te pakken.

