Marco Kroon weer vrij man na 40 dagen in de militaire gevangenis

Marco Kroon heeft zijn veertig dagen celstraf erop zitten en is weer vrij man. Op LinkedIn beschrijft Kroon wat de 'vrijheidsberoving' met hem heeft gedaan. "De afgelopen veertig dagen heb ik ondervonden hoe het is om te worden beperkt in je vrijheid. Niet mogen gaan waar je wilt. Gescheiden van je geliefden en kinderen. Niet bij het laatste afscheid van een overleden maatje kunnen zijn of zorg kunnen verlenen aan je zieke ouders. Dat deed pijn."

Het was een principekwestie voor de in opspraak geraakt oorlogsheld Marco Kroon. Hij kreeg een taakstraf van tachtig uur omdat hij in 2019 een kopstoot gaf aan een agent, iets wat Kroon zelf steeds bleef ontkennen. De militair hield voet bij stuk en koos voor veertig dagen in de cel in de militaire gevangenis in Stroe. Sinds vandaag is hij weer vrij man.

Volgens Kroon heeft veel geleerd in de cel. "Niet over het leven of over mezelf maar over het belang van echte vrijheid", schrijft hij.

De veertig dagen in de militaire gevangenis in Stroe zonder echte vrijheid zetten Kroon aan het denken. "Echte vrijheid is waardevol voor de waardigheid van een mens. Ik sla na veertig dagen een bijzonder hoofdstuk in mijn leven dicht. Of ik daadwerkelijk schuldig was is niet relevant. De rechter bepaalde. Ik heb gekozen om op eigen wijze mijn schuld aan onze staat in te lossen."

Kroon zegt een bijzondere ervaring rijker te zijn en met opgeheven hoofd de toekomst tegemoet te zien. "Ik stel me weer volledig in dienst van mensen die het nodig hebben en die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Ik zal handhaven", besluit Kroon.

