Marco Kroon kiest zelf voor 40 dagen cel in plaats van taakstraf

De in opspraak geraakte militair Marco Kroon kiest ervoor om 40 dagen de cel in te gaan in plaats van tachtig uur taakstraf uit te voeren. Hij kreeg die straf nadat hij in 2019 na een avond stappen een kopstoot gaf aan een agent. Kroon maakt deze keuze zelf na overleg met zijn advocaat, justitie, reclassering en Defensie.

De advocaat van Kroon, Geert-Jan Knoops, bevestigt het verhaal en legt de afweging van Kroon uit. "Marco vindt dat nu hij schuldig is bevonden tot aan de hoogste rechter voor mishandeling van een agent, dat een celstraf toepasselijker is dan een taakstraf."

Volgens de advocaat moet deze keuze niet gezien worden als een schuldbekentenis. "Hij blijft volhouden de agent niet mishandeld te hebben. Maar door de veroordeling heeft Marco wel besloten deze keuze te maken."

Beweging met het hoofd

Op de bewuste avond in 2019 in Den Bosch kreeg Kroon handboeien om nadat hij betrapt was op wildplassen. De boeien gingen volgens hem steeds strakker zitten waardoor hij uit een reflex zijn hoofd naar achteren toe bewoog. De rechters oordeelden echter dat Kroon bewust een kopstoot gaf aan de agent die daar stond.

In eerste instantie was er een taakstraf van 100 uur opgelegd omdat de commando ook nog zijn geslachtsdeel aan een agent getoond zou hebben. Van dat laatste werd de militair vrijgesproken in hoger beroep en werd de taakstraf teruggebracht naar tachtig uur. Het definitieve vonnis van de rechters, die volgens Kroon dus anders naar de situatie kijken dan hijzelf, hebben hem doen besluiten tot de celstraf.

Eind september gaat Kroon zich melden bij de militaire gevangenis in Stroe. "In overleg met zijn werkgever heeft hij verlofdagen opgenomen om zijn tijd in de gevangenis uit te zitten."

LEES OOK:

Marco Kroon blijft schuldig aan wildplassen en kopstoot

Marco Kroon vecht opnieuw veroordeling aan