112-nieuws: boetes tijdens taxicontrole in Breda • steekpartij in Eindhoven

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

06.16 Steekpartij in Eindhoven Bij een steekpartij bij een huis aan de Torenallee in Eindhoven is zaterdagochtend iemand gewond geraakt. Dat meldt de politie. Die verleent eerste hulp aan het slachtoffer.

04.51 Processen-verbaal uitgedeeld tijdens taxicontrole Breda De politie heeft vrijdagnacht tijdens een taxicontrole in Breda diverse processen-verbaal uitgeschreven. Meerdere chauffeurs hadden hun zaakjes niet op orde. "Meerdere chauffeurs moesten hun werkzaamheden staken."

18.32 Hennepkwekerijen ontdekt in Riethoven De politie heeft in Riethoven de afgelopen twee weken twee hennepkwekerijen ontdekt en geruimd. Bij een grote controle op 27 oktober werden meer dan twintig locaties in het buitengebied van Eersel en Bergeijk bezocht. Op een plek vonden de agenten een grote kwekerij met 637 planten. Daar werd iemand aangehouden en werden drie voertuigen in beslag genomen. Vrijdag waren twee mensen 180 hennepplanten aan het knippen in een garage.