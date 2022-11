112-nieuws: brand verwoest deel huis Waalwijk • bromfietser aangehouden

07.51

Een vrouw is zaterdagochtend met haar auto tegen de gevel van een huis gereden aan de Ostaayensebaan in Achtmaal. Ze was met het rechtervoorwiel van de auto in het gras beland en schrok daar zo van dat ze de controle over het stuur verloor. De vrouw is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn erg geschrokken. Het huis liep aanzienlijke schade op.