De voetafdrukken van Romario komen in de PSV Walk of Fame en dit is waarom

PSV vereeuwigt zaterdagavond een van haar beste spitsen allertijden. De voetafdrukken van Romário de Souza Faria krijgen een plekje in de Wall of Fame van de Eindhovense club. Wij zetten daarom zijn mooiste goals op een rijtje.

Malini Witlox Geschreven door

1. PSV-Steaua Boekarest (oktober 1989)

Hij noemt het zelf de mooiste goal uit zijn jaren bij PSV. De laatste in het thuisduel tegen Steau Boekarest. Romario omzeilt twee tegenspelers om uit bijna onmogelijke hoek raak te schieten: 5-1. Het is zijn derde goal van de avond. Daarna krijgt hij een publiekswissel.

Wachten op privacy instellingen...

Maar bij de 127 goals die hij in 143 wedstrijden voor PSV maakte, zaten nog meer pareltjes. Van keepers die hij slim omspeelt tot slimme acties waarmee hij medespelers liet scoren. 2. PSV-RKC (seizoen '90/91).

Dankzij een hele verre uittrap van Hans van Breukelen komt de bal bij Romario terecht. Herman Teeuwen, de keeper van RKC staat een paar meter voor zijn doel en dat heeft de Braziliaan goed gezien. Met een mooi lobje schiet hij de bal (1-0) over de goalie heen in een thuiswedstrijd tegen RKC die in 3-1 eindigt.

Wachten op privacy instellingen...

3. PSV-Steaua Boekarest (oktober 1989)

Deze wedstrijd staat niet voor niets in het collectieve geheugen van de PSV-fans gegrift. Romario is op dreef. De wedstrijd ervoor tegen RKC heeft hij vanwege een disciplinaire straf van trainer Hiddink moeten missen, de getergde spits haalt zijn gram. Hij is sneller dan drie Roemeense verdedigers en tikt de bal bal net voor de uitkomende doelman Silviu Lung in het doel: 3-1.

Wachten op privacy instellingen...

4. PSV-Ajax (seizoen '89/90)

Romario komt één tegen één te staan tegen Ajax-speler Peter Larsson en daar is hij goed is. Een schijnbeweging naar links en de Ajacied is gezien. Ook de keeper is kansloos. De wedstrijd eindigt in 2-0, beide goals komen op naam van de creatieveling.

Wachten op privacy instellingen...

5. PSV-RKC (seizoen '88/89).

"Goeiendag zeg", zo reageert de tv-commentator op het harde schot van Romario in de rechterkruising. Niet zijn mooiste, maar wel een mooie in een duel waarin hij er drie maakt. Eindstand: 5-2.