Hanny is groot fan van Springsteen en at stamppot met zijn saxofonist

Hanny uit Oirschot is al bijna veertig jaar groot fan van Bruce Springsteen en de E-Street Band. “Zijn shows zijn echt geweldig, de interactie met het publiek, en dat urenlang. Je moet het een keer gezien hebben om het te begrijpen.” In 2010 kreeg ze thuis onverwachts bezoek van de huidige saxofonist, Jake Clemons.

Het is 1984 als Hanny overdonderd wordt door The Boss. Springsteen breekt dat jaar door bij het grote publiek met het album Born in the USA. Het blijkt Springsteens succesvolste album ooit, met zeven singles als top 10-hit. Hanny hoort steeds meer van zijn muziek voorbijkomen, en ziet hem verschijnen in de gelegenheidsformatie USA for Africa met ‘We are the world’.

“Bruce in die videoclip, dat vond ik hélemaal geweldig. Dat jaar kwam ook een special over Springsteen op tv: ‘Glory days’. Ik wist niet wat ik zag, zóveel chemie. Dat jaar wilde ik naar zijn concert maar had helaas geen kaarten.”