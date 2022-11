Hockeymeiden scoren voor ALS na succesvolle actie #Tegenkk!

"Kankerhoer!" Dat scheldwoord op het hockeyveld was een jaar geleden de druppel voor Puck de Beijer (18) en Ella Franken (17) die de emmer deed overlopen. Het raakte beide hockeysters in het hart, want beiden verloren hun moeder aan de ziekte. Het duo zette samen met hun team een succesvolle actie op 'Strijd mee #tegenkk!'. Het leverde 1800 euro voor KWF op. Nog belangrijker: "Wij hebben het bewuste scheldwoord niet meer op het veld gehoord", zegt Puck.

Even terug naar een jaar geleden. Puck vertelt in ZuidTribune op Omroep Brabant radio: "Een van onze speelsters werd op die manier uitgescholden. Dat kwam bij Ellen en mij extra hard aan. Na de wedstrijd hebben we het samen met het team over gehad. De vader van Ella kwam toen met het idee van de speciale badge op ons wedstrijdshirt: 'Strijd mee #tegenkk!' Ella: "Daarnaast zouden we per gescoord doelpunt een euro doneren aan KWF."

Het werd een geslaagde actie. "Veel mensen deden mee en betaalden na de wedstrijd via een tikkie. We hebben zo'n achttienhonderd euro opgehaald voor KWF. Dan mag je het een geslaagde actie noemen. We hebben ook veel gescoord afgelopen seizoen. Het bedrag gaan we binnenkort overmaken.

Hoe reageerden de tegenstanders op de actie? "Iedereen vond het goed dat wij zo'n boodschap wilden uitdragen. Ik voelde wel dat ze respect hadden dat wij met zo'n badge op ons shirt speelden", zegt Ella over de reacties. Puck vertelt dat binnen de hockeyclub Den Bosch de actie wordt voortgezet. Puck speelt dit seizoen voor hockeyclub MOP in Vught. "Ook daar scoren we inmiddels dezelfde actie voor het kankerfonds opgezet. Het zou mooi zijn als ook andere clubs dat gaan overnemen."

Bij het oude team van Puck heeft Ella een andere actie op touw gezet. "We spelen nog steeds met de 'Strijd mee #tegenkk!'-badge op ons shirt. Er wordt nu gescoord voor de spierziekte ALS. Het opgehaalde geld naar onderzoek om de ziekte de wereld uit te helpen. Een van onze teamleden heeft daar in zijn omgeving mee te maken."

Wil jij met je ploeggenoten meestrijden? Kijk dan op de speciale website ' Strijd mee #tegenkk!' ,een initiatief van onder meer het KWF. Daar kun je de speciale badge voor op je shirt scoren.

LEES OOK: Hockeymeiden willen geen 'kanker' meer horen: 'Ik word er verdrietig van'