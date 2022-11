Je eigen muesli verzamelen, het voedselbos rukt op in Brabant

"Dit is een hazelaar voor de hazelnoten. Deze stek moet uitgroeien tot een vijgenboom. Hier kun je volgend jaar weer frambozen plukken en daar verderop groeien heerlijke bessen". John Vermeer geeft een enthousiaste rondleiding door een voedselbos in Oirschot. Hij is er met dertig cursisten die allemaal een voedselboscursus hebben gevolgd bij de Brabantse Milieu Federatie.

Het voedselbos is in opmars in Brabant. Vermeer heeft al zevenhonderd cursisten opgeleid. Met succes. De provincie heeft nu tweehonderdvijftig hectare voedselbos en is daarmee koploper in ons land. De cursisten leren de basisbeginselen voor een voedselbos: welke bomen en struiken versterken elkaar en kunnen dus goed bij elkaar staan. Waar hebben de bodem, insecten en vogels baat bij en hoe moet je dat alles verzorgen. "Het is een enorm hoopvol concept", zegt Vermeer. "Sommige mensen hebben een lapje grond dat ze voor de fun ombouwen tot voedselbos. Anderen doen het professioneel, maar dan heb je wel meerdere hectares nodig. Vaak is een voedselbos een onderdeel van een boerderij, zoals in Oirschot. Daar is de melkveehouderij van de familie Schepens omgebouwd tot recreatiebedrijf met voedselbos. In drie tiny houses kunnen bezoekers genieten van de rust van het voedselbos. Ze kunnen er ook doorheen wandelen om hun eigen muesli te verzamelen.

Foto Jan Waalen

Boerderij

Zoon Stan Schepens zag er niks in om de boerderij met de koeien over te neme. Nu het een nieuw bedrijf is met een voedselbos gaat hij dat wel doen. "Dit had ik tien jaar geleden niet kunnen denken." Stan leidt de cursisten rond door zijn voedselbos. Edy is een van de cursisten. Hij wil dolgraag in deze richting verder, maar heeft helaas nog geen stuk grond ter beschikking. Nel heeft rond haar huis wel een hectare grond. Ze weet zeker dat het een voedselbos gaat worden. Jessica is zelfs al betrokken bij een voedselbos in Dongen "We moeten op een andere manier omgaan met de natuur, ons voedsel en dus ook met de mens. Dat wordt hoog tijd", zegt ze De cursisten zijn al bijna net zo enthousiast als cursusleider John Vermeer. Hij predikt het voedselbos nu al zeven jaar. "Het wordt niet dé manier van voedselproductie, maar wel een van de nieuwe mogelijkheden."

Brabantse voedselbosgoeroe John Vermeer laat een olijfwilg zien (Foto: Jan Waalen)