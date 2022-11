Eigenaar kledingbedrijf ontredderd na grote brand: 'Ik ben niet verzekerd'

Zakaria Jouni kan maandagochtend nog altijd niet geloven wat er zondag is gebeurd. De opslag van zijn tweedehandskledingbedrijf GK&S aan de Kapitein Nemostraat in Tilburg werd door een enorme brand compleet verwoest. Ontredderd staat hij te kijken naar dat wat er over is van de loods die hij huurde. Verzekerd voor de schade is Zakaria niet.

"Die premie is onbetaalbaar voor ons", legt hij uit. Verzekeraars vinden het risico volgens hem te groot. Hoe groot de schade voor zijn bedrijf is, kan hij nog niet zeggen. Maar dat die schade groot is, weet hij zeker. "Alles is verbrand", verzucht hij.

Het gaat dan vooral om balen met tweedehandskleding, in totaal zo'n 70.000 kilo, maar bijvoorbeeld ook een heftruck, een persmachine en weegschalen. Hoe het nu verder moet met zijn bedrijf weet hij niet. Zakaria is er kapot van. "Het is verschrikkelijk", zegt hij verschillende keren.

Vijftien jaar is hij actief in de tweedehandskledinghandel. Kleding die in Tilburg in balen wordt geperst en vervolgens in containers naar verschillende landen wordt vervoerd. Van Oost-Europa tot Afrika en het Midden-Oosten. De loods in Tilburg huurde hij sinds drie jaar.

Oorzaak onduidelijk

Hoe de brand zondagmiddag kon ontstaan, weet Zakaria niet. Volgens de Veiligheidsregio is de brand, waarbij niemand gewond raakte, in zijn bedrijf begonnen, maar meer dan dat weet de eigenaar van het kledingbedrijf niet. De loods brandde helemaal uit en moet als verloren worden beschouwd. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen autobedrijf. Dat liep ook schade op, maar kon behouden blijven.

Uiteindelijk was de brandweer tot drie uur zondagnacht bezig met nablussen en ook maandagochtend waren brandweerlui nog bezig met opruimwerkzaamheden. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat de brandweer verder geen onderzoek meer doet naar de oorzaak van de brand.

