Jongens beroofd door drietal op scooters: "Anders schieten we je neer'

Twee jongens zijn zondagavond aan de Heyhoefpromenade in Tilburg beroofd van onder meer hun telefoons en muziekboxen. De slachtoffers zaten daar rond kwart over tien op een bankje toen vanaf de Huibevendreef drie jongens kwamen aanrijden op een matzwarte scooter en een glimmende zwarte scooter.

De jongen op de matzwarte scooter sprak de slachtoffers aan en eiste hun telefoon en andere waardevolle spullen. Anders 'zou hij hen neerschieten'. De daders reden vervolgens met hun buit weg richting de Hillegomlaan.

Signalement

De jongen op de matzwarte scooter wordt 17 of 18 jaar oud geschat. Hij is getint en zo'n 1,80 meter lang. Hij is smal en heeft een vlassige, zwartkleurige snor. Hij droeg op het moment van de beroving een lichtblauwe of pastelkleurige helm met een open gezicht. Daarnaast had hij een donkerblauwe jas van het merk Parajumpers aan, een blauwe spijkerbroek met witte beschadigingsplekken, zwarte schoenen en handschoenen met softshell materiaal.

De bestuurder van de zwarte glimmende scooter zou 19 of 20 jaar oud zijn. Ook hij is getint en smal. Hij droeg een zwarte jas.

De jongen die bij deze man op de scooter zat, zou naar schatting zo'n 18 jaar oud zijn. Hij is donker en tussen de 1,70 en 1,80 meter lang. Hij is fors gebouwd en droeg op het moment van de beroving een zwarte jas tot zijn middel, een zwarte trainingsbroek en een capuchon.