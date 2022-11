Hennie stond in de frontlinie bij krakersrellen: 'Wij bepaalden de grens'

De avondklokrellen in onder meer Eindhoven en Den Bosch vanwege het instellen van de avondklok in 2021 zit nog vers in het geheugen. Volgens de Nederlandse Politiebond waren het de heftigste rellen in Nederland sinds de krakersrellen van 1980. Want ook die krakersrellen waren niet mis, weet politieagent Hennie van Bentum. Hij werkte in de jaren tachtig bij de ME en stond vooraan in de frontlinie.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Tanks die door de straten rolden, tientallen gewonden en een explosie van geweld. In 1980 komt het meerdere malen tot een veldslag tussen krakers en politie en de Koninklijke Marechaussee in onder andere Amsterdam. Er heerste grote woningnood en krakers waren het er niet mee eens dat ze uit huis werden gezet. Hennie herinnert het zich nog goed. “De jaren tachtig waren sowieso heel druk voor ons als ME, voor een groot deel door de krakersrellen. We hebben veel ontruimingen gehad, zoals bij kraakpand de Lucky Luyk en in de Vondelstraat. Allemaal rellen waarbij we vooraan in de linie stonden.”

Inzet van ME tijdens krakersrellen in Amsterdam (foto: ANP).

Hij spreekt over barricades van krakers die de Landmacht en Marechaussee met grof geschut als tanks en pantserwagens om zeep hielpen. Toch heeft Van Bentum zich in die tijd nooit zorgen gemaakt. Hij ziet demonstreren nog altijd als groot recht en hij wist waar de grens lag. “Het was aan ons hoe ver we het lieten komen, wij bepaalden de grens. Ik heb nooit het gevoel gehad dat het onbeheersbaar is geweest.”

"Politiemensen worden nu met foto op social media gezet. Daar ben ik niet gelukkig mee."

Meer zorgen heeft hij over het huidige tijdperk. “Als ik naar de jaren tachtig kijk, zagen we een groot aantal mensen uit ideologisch oogpunt demonstreren. Denk aan kernwapens en woningnood. Als we door hun bril keken, hadden we daar begrip voor. Zij waren tegen het systeem en wij handhaafden de openbare orde.” Hij noemt het een ‘vervelende ontwikkeling’ dat het geweld zich tegenwoordig niet per se tegen het systeem richt maar tegen personen. "Politiemensen worden tegenwoordig te pas en te onpas gefotografeerd en op social media gezet. Dan wordt uitgezocht waar ze wonen en staan ze ineens aan de deur bij het thuisfront. Daar ben ik niet gelukkig mee. Vroeger had ik nooit het gevoel dat ze bij me thuis langs zouden komen.”

Bij de ontruiming van het kraakpand de Lucky Luyk staken demonstranten een tram in brand. De noodtoestand werd afgekondigd (foto: ANP).