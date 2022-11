Heel veel geld naar Brabant voor wegen en spoor

Brabant krijgt een grote som geld om te investeren in wegen en het spoor. Door hierin te investeren kunnen ook fors meer woningen worden gebouwd. In heel Nederland wordt 7,5 miljard euro geïnvesteerd. Welk deel daarvan naar Brabant gaat, wordt later deze maandag bekendgemaakt.

Heel Brabant profiteert van de investeringen, maar het grootste deel van het Brabantse geld gaat naar de regio Eindhoven. Onder de vlag Brainport is het een van de belangrijkste economische motoren van Nederland. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en gedeputeerde Erik Ronnes legden maandagmorgen uit dat het geld wordt besteed aan de aanleg en uitbreiding van wegen en het spoor. Door in de infrastructuur te investeren wordt grootschalige woningbouw makkelijker. In Brabant moeten tot 2030 130.600 nieuwe huizen worden gebouwd. In de afgelopen drie jaar is een gemiddelde van 13.000 gehaald, maar door onder meer de stikstofuitspraak van de Raad van State van begin november, lopen bouwprojecten vanaf volgend jaar vertraging op. Naar verwachting worden volgend jaar zo’n 10.000 huizen gebouwd. Minister De Jonge benadrukte dat er fors in Brabant wordt geïnvesteerd. “Door deze investeringen is meer woningbouw mogelijk.” Gedeputeerde Ronnes vond dat de A67, A2 en de A58 wel extra geld verdienen. Maar dat wordt later maandag bekendgemaakt. Eerst wordt de Tweede Kamer ingelicht over de verdeling van de 7,5 miljard euro. LEES OOK: ASML wil meebetalen aan nieuwe woningen en wegen in regio Eindhoven