ASML wil meebetalen aan nieuwe woningen en wegen in regio Eindhoven

Regio Eindhoven kan het succes van de hightechindustrie, met name ASML, niet meer aan. Dat meldt het NRC. Zo moeten er snel nieuwe woningen en wegen komen, daar is volgens Brainport 1,3 miljard euro voor nodig. ASML is bereid om mee te betalen.

Het geduld in Brabant is op, zo luidt volgens NRC de boodschap van Brainport tijdens een bestuurlijk overleg komende week. Het economische succes van de hightechindustrie veroorzaakt namelijk de nodige problemen. Groeiende bedrijven betekent ook meer medewerkers, maar om die te kunnen huisvesten zijn er meer woningen nodig. En er moeten nieuwe wegen komen om de omgeving leefbaar te houden. Brabant en lokale gemeenten kunnen dit niet in hun eentje aan. Er ligt een plan voor 1,3 miljard euro om de woningen en wegen te realiseren, het Rijk zou daarvan twee derde moeten bijdragen. Het andere deel wordt aangevuld door gemeenten, provincie en het bedrijfsleven. "Wil de groeimotor van de Nederlandse economie niet vastlopen, dan moet het Rijk nu over de brug komen en een plan van 1,3 miljard euro steunen", aldus Brainport volgens NRC. 18.000 nieuwe medewerkers

Een grote reden van de benodigde extra woningen: het alsmaar groeiende ASML. Voor 2030 verwacht Nederlands belangrijkste hightechbedrijf nog eens 18.000 mensen aan te nemen. ASML-medewerkers komen vaak uit het buitenland. En ja, al die werknemers moeten ook ergens wonen. Voor nieuwe medewerkers en de lokale bevolking zijn er ruim 50.000 extra woningen in regio Eindhoven gepland. ASML is bereid mee te betalen aan de realisatie van nieuwe woningen. Dit bevestigen bronnen rondom het bedrijf aan NRC. ASML wil woningen in de omgeving betaalbaar houden, ook voor de lokale bevolking. Huizenprijzen in de regio worden namelijk deels opgestuwd, doordat medewerkers van ASML dankzij hun goede salarissen meer budget hebben voor hypotheek of huur. Dit komt bovenop de al stijgende prijzen vanwege de krapte op de woningmarkt. Hoeveel geld het bedrijf mee wil betalen, is niet bekend. Maar het zou wel een veelvoud zijn van eerdere publiek-private samenwerkingen. Zo betaalde ASML in 2017 al eens 12,5 miljoen euro mee aan de verbetering van de bereikbaarheid van campus De Run in Veldhoven.