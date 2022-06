Een vol stroomnet als nieuwe lockdown: 'Dit is desastreus voor de economie'

Nieuwe bedrijven kunnen zich voorlopig niet vestigen in onze provincie: het stroomnet zit vol. Particulieren kunnen nog een nieuwe aansluiting krijgen, maar voor bedrijven is er geen plek meer. Dat liet netwerkeigenaar TenneT weten. Economisch gezien een rampzalige ontwikkeling, vindt arbeidsdeskundige Ton Wilthagen van Tilburg University. "De komst van nieuwe bedrijven ligt blijkbaar op slot. Brabant is de groeimotor van de Nederlandse economie. Als we hier niet meer kunnen groeien ligt dadelijk heel Nederland op slot."

"Het is de nieuwe lockdown", reageert arbeidsdeskundige Wilthagen wat ironisch. "Het heeft echt heel veel gevolgen voor de Nederlandse economie als je hierover nadenkt. Zo'n stilstand in bedrijvigheid verspreidt zich als een olievlek door de rest van het land."

"Een bedrijvenstop in Brabant zou desastreus zijn voor Nederland."

"Denk bijvoorbeeld aan Brainport, gaat hij verder. "Daar vestigen zich veel vernieuwende start-ups. Die zijn vaak bezig met het verbeteren van de energietransitie. Ze bedenken betere chips en nieuwe oplossingen voor ons energieverbruik, dat komt ook stil te liggen." De arbeidsmarktdeskundige kan zich niks voorstellen bij een bedrijvenstop van drie jaar tot 2025 als er weer meer ruimte op het net is. "Dat zou desastreus zijn voor de arbeidsmarkt, de economie en de ontwikkeling van nieuwe producten. We moeten dan gaan kiezen tussen zaken waarin we niet willen kiezen. Gaan we duurzaamheid bevorderen en andere bedrijven afsluiten, bijvoorbeeld."

"Een netwerk kan snel uitgebreid worden, vergunningen krijgen is het probleem."

Volgens Collega Bert Willems, die onderwijst in marktwerking in de energiesector op de Tilburgse universiteit, ligt het probleem niet zo zeer bij het netwerk: "Een elektriciteitsleiding is zo gelegd. Daar dus het netwerk kan snel uitgebreid worden. Het is vooral een probleem van vergunningen en voldoende transformatoren." Die zijn er volgens hem niet zomaar bij geregeld. "Er moet grond onteigend worden en waarschijnlijk is er ook een tekort aan onderdelen van transformatoren zoals er nu overal een tekort is aan producten en grondstoffen." Willems ziet dat door de aankondiging van TenneT om geen nieuwe bedrijven meer aan te kunnen sluiten, de druk nu op de overheid verhoogd wordt. "Die overheid kan zorgen dat er vaart komt in de uitbreiding van het netwerk. Het zal nog steeds tijd kosten, maar druk maakt soms het onmogelijke mogelijk."

"Minder verbruiken op piekmomenten tegen een vergoeding is ook een oplossing."